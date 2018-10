Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lucros consolidados do BPI atingiram 529,1 milhões nos primeiros nove meses deste ano

Banco explicou que contribuíram para estes resultados várias vendas de participações.

17:23

O BPI registou, nos primeiros nove meses de 2018, um lucro consolidado de 529,1 milhões de euros, face aos 22,6 milhões de euros que obteve no período homólogo, adiantou esta terça-feira o banco.



"A atividade em Portugal contribuiu com 324,4 milhões de euros (61% do total) para o resultado consolidado. Mais de metade dessa cifra é suportada pelo resultado recorrente das operações em Portugal, de 164,2 milhões de euros, que representa um crescimento de 20% face ao mesmo período de 2017", avançou o BPI.



O banco explicou que contribuíram para estes resultados "as vendas da participação na Viacer (59,6 milhões de euros, já registados no 1.º trimestre), da BPI Gestão de Ativos e BPI GIF (61,8 milhões de euros, registados no 2.º trimestre) e dos negócios de acquiring/TPA (42,0 milhões de euros, registados no 3.º trimestre)".