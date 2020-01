Lucros da Caixa Geral de Depósitos sobem para 776 milhões em 2019

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) apresentou um resultado líquido de 776 milhões de euros em 2019, um valor que representa uma subida de 57% face ao ano anterior.Os resultados foram apresentados, esta sexta-feira pelo presidente executivo do banco público, Paulo Macedo.

Foi também anunciado uma perspetiva de pagamento de dividendos ao Estado. No entanto, este pagamento não será total, uma vez que se regista um reforço do fundo de pensões em 301 milhões de euros.



De acordo com um comunicado, a CGD teve um resultado corrente 632 milhões de euros, sem a venda dos bancos de Espanha e da África do Sul.

Em termos de rentabilidade, o banco atingiu um rácio ROE 'return on equity' de 8,1%, destacou o presidente do banco, Paulo Macedo.