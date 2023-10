A TAP registou lucros de 203,5 milhões de euros nos nove primeiros meses do ano, que compara com os cerca de 90 milhões de euros de prejuízos em igual período do ano passado. Um valor recorde que representa “um marco histórico”, garante a companhia em comunicado.



Os resultados divulgados na terça-feira ao mercado mostram um crescimento dos rendimentos operacionais dos nove primeiros meses de quase 30%, ou seja, mais 724,6 milhões de euros euros face ao ano passado.









