Lucros do BPI derrapam 68% para 104,8 milhões em 2020

O BPI reportou um resultado líquido de 104,8 milhões de euros em 2020, valor que representa uma queda de 68% face aos lucros de 327,9 milhões que tinha registado no anterior. Este resultado é registado num ano marcado pela pandemia, em que o banco constituiu 151 milhões de euros em imparidades de crédito.



Os resultados foram divulgados esta quinta-feira, 4 de fevereiro, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). "Em 2020, o BPI constituiu 151 milhões de euros de imparidades de crédito líquidas, incluindo imparidades não alocadas de 97 milhões de euros, para prevenir impactos futuros da pandemia, o que explica a redução do resultado consolidado (-68%) e do resultado líquido recorrente em Portugal (-64%)", detalha o banco.

