Luís Filipe Vieira, dono da Promovalor, pediu o adiamento da sua audição na comissão de inquérito parlamentar ao Novo Banco. O motivo deste pedido está relacionado com uma consulta médica que o também presidente do Benfica tem agendada para esta semana. A Promovalor é um dos maiores devedores do Novo Banco, motivo pelo qual Vieira vai ser ouvido na comissão de inquérito.