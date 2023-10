As pontes sobre o Tejo contam-se entre as infraestruturas que mais rendem em Portugal. Com apenas 24 quilómetros sob gestão, a Lusoponte registou em 2022 mais de 90 milhões de euros em receitas de portagens, o que resulta em mais de 3,7 milhões de euros por quilómetro. Já a maior concessionária do País, a Brisa, obteve um rendimento de 581 mil euros por quilómetro, num total de quase 640 milhões de euros.





Estas contas não têm em consideração, naturalmente, nem o valor dos investimentos nem a manutenção, muito mais elevados no caso de pontes, mas mostra ainda assim o encaixe anual da concessionária das duas travessias sobre o Tejo em Lisboa.

CM já avançou, a partir dos dados divulgados pela Associação Portuguesa das Sociedades Concessionárias de Autoestradas ou Pontes com Portagens, as 21 empresas que exploram este tipo de infraestruturas arrecadaram no decorrer do ano passado mais de 1100 milhões de euros em portagens (ver caixa em baixo).



A rede de autoestradas nacional tem um total de 3321,9 km, que teve em 2022 um investimento de cerca de 478 milhões de euros. Neste âmbito destaca-se a Brisa, que investiu cerca de 204 milhões de euros. Em segundo lugar aparece a Globalvia (A23 Beira Interior), com 35,6 milhões de euros investidos.