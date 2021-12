Luz vai subir 0,2% no próximo ano

A eletricidade para as famílias do mercado regulado vai subir 0,2%, confirmou esta quarta-feira a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). O aumento a partir de 1 de janeiro segue-se a dois aumentos intercalares ainda este ano, devido ao agravamento dos preços no mercado grossista.









O maior comercializador do mercado doméstico - que não fez qualquer ajustamento intercalar - anunciou para 2022 aumentos médios de 2,4%. AEDP calcula que a fatura das famílias suba 90 cêntimos por mês. Também a Galp vai subir os preços a partir de janeiro, prevendo um agravamento mensal médio de 2,7 euros.

Em contraciclo, a Iberdrola vai baixar os preços, em média, 25%, já que acompanha a descida do custo - decidida também pela ERSE - com as tarifas de rede. Segundo a elétrica, a poupança mensal para as famílias com potência contratada de 3,45 kVA ascende a nove euros mensais.





O mercado regulado conta atualmente com um pouco mais de 907 mil consumidores estando a maioria já no mercado liberalizado, cabendo às empresas decidir as tarifas, apesar das tarifas de rede serem feitas pela ERSE.