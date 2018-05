MAI lança concursos para coletes de proteção balística

Iniciativa representa um investimento de cerca de 1,6 milhões de euros.

Por Lusa | 17:32

A Ministério da Administração Interna (MAI) lançou esta quarta-feira dois concursos para a aquisição de 1.966 coletes de proteção balística para a PSP, GNR e SEF, representando um investimento de cerca de 1,6 milhões de euros.



Numa nota enviada à agência Lusa, o MAI adianta que este investimento insere-se no âmbito da Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança, cujo plano para o período entre 2017 e 2021 em equipamento de proteção individual totaliza oito milhões de euros.



O Ministério tutelado por Eduardo Cabrita salienta que na elaboração desta lei foi decidido "garantir a aquisição de todo o equipamento de proteção individual considerado necessário pelas forças e serviços de segurança".



Com esta aquisição, o MAI investiu, até à data, três milhões de euros em equipamentos de proteção individual para as forças e serviços de segurança, duplicando o investimento realizado entre 2012 e 2015.



Os anúncios dos procedimentos para a aquisição de 1.966 coletes de proteção balística para a PSP, GNR e SEF foram hoje publicados em Diário da República.