A inflação atingiu em junho 8,7%, face ao mesmo mês do ano passado, o valor mais alto desde dezembro de 1992, de acordo com a previsão do Instituto Nacional de Estatística (INE) revelada esta quinta-feira. Além das subidas dos preços de bens essenciais, como alimentos e energia, com o início de julho chegam mais más noticias para as famílias portuguesas, já que a prestação da casa vai ter uma subida acentuada, devido ao aumento que as taxas Euribor têm sofrido.









