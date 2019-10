Maior rigor dos bancos trava crédito para compra de casa

O volume dos empréstimos bancários para compra de casa está a aumentar há cinco anos, mas longe de atingir os valores registados antes da última crise financeira.Em 2005, os bancos concederam cerca de 28,8 mil milhões de euros em crédito à habitação. Em 2018, esse valor emagreceu quase 60%, fixando-se nos 9,8 mil milhões de euros (ver infografia). O uso de indicadores de decisão do crédito mais rigorosos explicam esta nova realidade, conclui um estudo da Universidade Portucalense.Da redução em 10 anos do prazo máximo para pagar o crédito, passando pela diminuição de 50% para 35% da taxa de esforço (percentagem máxima do rendimento familiar para pagar a prestação mensal) a que o cliente do banco está sujeito, até à baixa da percentagem do financiamento sobre o valor da avaliação da casa, as regras para dar um ‘sim’ ou um ‘não’ ao empréstimo tornaram-se no pós-crise bem mais apertadas.No estudo ‘Análise e Evolução do Mercado de Crédito à Habitação’, que é também tese de mestrado em Finanças e a que oteve acesso, o autor Hélder Pereira conclui que ,"para os clientes [dos bancos] com rendimentos médio ou médio baixo", comprar casa com a ajuda de empréstimos é mais complicado.A razão é simples: face aos critérios de avaliação, muitas famílias que tiveram acesso a empréstimos bancários há 15 anos, hoje estariam arredados dessa possibilidade, tendo em conta as restrições que são colocadas pela banca.As dificuldades mantêm-se, mesmo com a descida registada nos últimos anos nas taxas sobre os empréstimos para compra de casa. "Para quem já tem crédito é ótimo [a taxa de esforço exigida é menor], mas depois não consegue ultrapassar os diversos constrangimentos" colocados pelos bancos, alguns deles de prudência e recomendados pelo Banco de Portugal, observa o autor do estudo.