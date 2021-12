O Governo vai contratar a título excecional 1295 trabalhadores para a gestão do Plano de Recuperação e Resiliência - a bazuca europeia - mas a maior parte destes postos de trabalho vão ser centralizados em Lisboa.



Segundo a imprensa nacional deste domingo, 82% destes empregos vão ter Lisboa como sede. Apenas 233 postos de trabalho, o equivalente a 18%, está destinado a organismos com sede fora da capital do País.

Ver comentários