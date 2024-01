A maioria das câmaras que cobram pela utilização do subsolo voltaram, este ano, a subir o valor a pagar pelas famílias na fatura de gás natural. Com os valores mais elevados, o Barreiro lidera a lista da Taxa de Ocupação de Subsolo, com uma média de 8,38 euros por família.



Neste momento, das 130 autarquias que têm gás natural, 61 cobram pela passagem das condutas pelo seu território - a designada Taxa de Ocupação de Subsolo (TOS) -, segundo o simulador da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).









