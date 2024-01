A maioria dos negócios de imóveis no E-Leilões é feita nos últimos cinco minutos, segundo Paulo Teixeira, bastonário da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, entidade que gere o portal. A plataforma, que leiloa desde imóveis a máquinas, regista vendas judiciais superiores a três mil milhões de euros, desde o seu lançamento em abril de 2016.









Os últimos lances para compra são feitos nos últimos minutos, o que adia por mais cinco minutos o termo do leilão e assim sucessivamente enquanto se mantiverem interessados a apresentar propostas.

Os imóveis são, de longe, os bens que envolvem as verbas mais elevadas, com vendas superiores a 380 milhões de euros em 2023, seguidos de direitos societários, que renderam mais de 11 milhões de euros e veículos com cerca de quatro milhões de euros.









Leia também Presidente da Liga de Futebol vende oito moradias de arquiteto do Freeport O balanço é feito no momento em que é disponibilizada uma nova versão do E-Leilões, que facilita a sua utilização também a partir de telemóveis, e que simplifica a pesquisa pelos bens à venda.

“Esta plataforma criada para a venda por agente de execução em leilão eletrónico poderá ser utilizada para a realização de leilões no contexto de outros processos, acolhendo a atividade de outros profissionais, como sejam os administradores judiciais, responsáveis pelos processos de insolvência”, afirmou Paulo Teixeira, bastonário dos Solicitadores.





O valor-base dos bens imóveis corresponde ao maior dos seguintes valores: ao valor patrimonial tributário, nos termos de uma avaliação feita há menos de seis anos, ou valor de mercado, de acordo com as regras.

Os compradores terão de pagar no prazo de 15 dias, a partir da data de notificação do agente de execução. Este prazo condiciona a compra de imóveis, já que não dá tempo a que o comprador recorra a um crédito à habitação.