Perante a escalada brutal de preços da energia e, consequentemente, dos bens essenciais, a grande maioria dos portugueses (93,4%) vaticina um aumento ainda maior do custo de vida no futuro, segundo o barómetro da Intercampus para o CM/CMTV/‘Jornal de Negócios’. E os prognósticos mantêm-se negros face a uma séria crise económica: 77,8% dos entrevistados acreditam que o País poderá viver uma nova recessão ou, pior ainda, uma estagflação que conjuga estagnação económica com uma inflação galopante.