A maioria dos portugueses não acredita na capacidade de transformação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), a chamada bazuca europeia, que conta com 13,9 mil milhões de euros a fundo perdido.É o que mostra o barómetro da Intercampus para o CM/CMTV ao revelar que 64,5% dos inquiridos consideram que esta ferramenta financeira não vai conseguir mudar o País de forma significativa e mais de 60% antecipam que o dinheiro vá beneficiar preferencialmente as ligações ao poder político.