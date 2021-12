A maioria dos portugueses encara com otimismo a chegada do próximo ano, acreditando que, a nível pessoal, a vida irá melhorar ou, pelo menos, ficará igual. É também maioritário o conjunto dos que esperam uma situação financeira mais favorável ou semelhante à do ano que termina. Já quando está em causa a capacidade para dominar a pandemia causada pela Covid-19, é esmagador o grupo dos que duvidam de uma solução já em 2022.