A maioria dos portugueses planeia fazer as férias em território nacional este verão e apenas 6% vai viajar para o estrangeiro. Contudo, segundo um inquérito esta segunda-feira divulgado pela Deco, “dois em cada dez portugueses não irá sair de casa”.





Dos portugueses que tencionam ficar dentro do país, 40% vão para o litoral. Já as zonas serranas e rurais são a escolha de um quinto dos inquiridos e 8% tenciona aproveitar para passear por cidades de norte a sul do País. Num ano de crise e pandemia, há também quem opte por não fazer férias e ficar em casa: são cerca de 20%, ou seja, dois em cada dez dos cidadãos inquiridos. Perto de um quarto dos portugueses ainda não decidiu o que vai fazer este verão.