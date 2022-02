O Estado chegou ao final de 2021 com 733 495 funcionários, mais 14 665 trabalhadores face a 2020, o maior número de trabalhadores da última década, de acordo com dados divulgados esta segunda-feira pela Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP). O ganho mensal fixou-se em 1800,40 euros, um acréscimo de 0,6% relativamente a 2020.