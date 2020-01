Mais 20 mil novas casas num só ano

O número de novas habitações que foram licenciadas pelas autarquias até final de outubro de 2019 registou, face a igual período do ano anterior, uma subida de quase 20%, para um total de 20 108 fogos, de acordo com informação avançada pela Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN).A Síntese Estatística de Habitação, divulgada esta sexta-feira pela associação, revela ainda que as obras de construção e reabilitação de edifícios de habitação, licenciadas pelas câmaras, aumentaram 11,2%, em termos homólogos, para 13 961.O Norte é a região do País que surge em destaque na síntese estatística, com o número de novas construções licenciadas até final de outubro a totalizar 10 029, o correspondente a um aumento de quase 25% face ao acumulado do ano no mesmo mês de 2018.O documento recorda ainda que o novo crédito à habitação concedido pelas instituições financeiras subiu 5,1%, para 8522 milhões de euros, em termos homólogos acumulados até ao final de outubro. Ainda assim, em termos de stock de crédito à habitação, no final de outubro verifica-se uma ligeira quebra de 0,2% face a 2018, para um montante de 93 395 milhões de euros.Já quanto ao valor médio da habitação para efeitos de avaliação bancária, os mais recentes dados do Instituto Nacional de Estatística revelam que ascendeu em outubro a 1304 euros por metro quadrado, mais 7,6%, face aos 1212 euros em outubro de 2018.