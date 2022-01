Mais 58,2% de lucros nas seguradoras em 2021

As seguradoras supervisionadas pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) registaram na primeira metade de 2021 “315 milhões de euros de resultado líquido”, de acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo regulador do setor. O Relatório de Estabilidade Financeira, publicado pela ASF, mostra deste modo um aumento de 58,2% nos primeiros seis meses de 2021 face ao período homólogo, o que se traduz em mais 116 milhões de euros do que em 2020.









Apesar do crescimento registado, 21 das 38 empresas de seguros que operam no mercado nacional assistiram a uma redução dos lucros face ao ano anterior, ainda que apenas duas tenham obtido resultados líquidos negativos.

O documento também mostra que o resultado técnico dos operadores de seguros supervisionados pela ASF cresceu 52,2% no primeiro semestre do ano passado, o que se traduz em mais 398 milhões de euros em relação ao período homólogo. Esta evolução positiva foi mais ampla no ramo Vida, com uma subida de 136,2% face aos primeiros seis meses de 2020, e com os ramos Não Vida a atingir um crescimento de 8,2%.