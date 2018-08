Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais carreiras longas sem corte

Penalização acaba para quem começou a descontar aos 16 anos.

Por Salomé Pinto | 10:26

É mais um alívio, mas para um número reduzido de pensionistas que chega com oito meses de atraso. O Governo propõe que quem tenha 46 anos de carreira possa pedir a reforma antecipada sem penalização se tiver começado a descontar aos 16 anos.



O projeto de lei será aprovado no Conselho de Ministros da próxima semana, para vigorar a 1 de outubro. O CM tentou saber quantos pensionistas são beneficiados e quanto é que a medida vai custar ao Estado, mas o Ministério do Trabalho diz apenas que irá abranger um universo reduzido e que o impacto nas contas públicas será diminuto.



Na prática, é um pequeno passo que se dirige apenas àqueles que começaram a contribuir para a Segurança Social ou Caixa Geral de Aposentações aos 15 e 16 anos. A lei atual já prevê o fim dos cortes mas só para quem começou a descontar aos 14.



A medida fica aquém do compromisso do Governo com a esquerda para acabar com o corte de 14,5% do fator de sustentabilidade e de 0,5% por cada mês de antecipação de reforma.



O BE tem pedido o fim da penalização para quem tem 63 anos e, aos 60 de idade, já tivesse 40 de descontos.



UGT diz que alteração não passa de "paliativo"

A UGT considera a "alteração positiva", mas no seu parecer à proposta do Governo não deixa de referir que a mudança vai abranger um número "marginal" de beneficiários, pelo que a medida não passa de um "paliativo".



PORMENORES

Pareceres até dia 20

Sindicatos e patrões têm até dia 20 de agosto para enviar ao Governo contributos sobre o projeto de lei que altera o regime das pensões antecipadas.



Dupla penalização

Quem se aposentar antes dos 66 anos e 4 meses, sujeita-se a a dois tipos de cortes: o fator de sustentabilidade retira 14,5% da pensão, a que se soma 0,5% por cada mês de antecipação.