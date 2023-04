Segundo os números que constam no Portal das Finanças, mais de um milhão de declarações de IRS já foram entregues e liquidadas.





Recorde-se que a campanha começou no dia 1 de abril e prolonga-se até 30 de junho, e, em vez dos habituais sete escalões, este ano, são aplicados nove escalões de imposto (com o desdobramento do terceiro e do sexto escalão aprovado no Orçamento de 2022).