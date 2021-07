Mais de 1300 casas acessíveis em edifícios militares

O Governo vai transformar em habitação, a preços acessíveis, edifícios militares fora de uso em Lisboa, Oeiras e Porto. Recorrendo às verbas do Plano de Recuperação e Resiliência, o Executivo espera construir 1379 fogos destinados ao arrendamento, anunciou esta sexta-feira a secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves, na cerimónia de reafetação de parte das antigas instalações do Hospital Militar da Estrela, em Lisboa, um espaço onde vão ser construídas 84 novas casas.Na capital, também está prevista a reconversão da ala sul da Cerca do Convento da Estrela, que dará lugar a 107 fogos, e do núcleo de edifícios da Quinta da Alfarrobeira, onde vão nascer 365 habitações.Em Oeiras, a ex-estação Radionaval Comandante Nunes Ribeiro vai oferecer 630 fogos. E, no Porto, foram selecionados três conjuntos de edifícios: na rua do Ouro vão ser construídas 90 casas, na Boavista serão 67 e na avenida de França 36.