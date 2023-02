As prestações de desemprego pagas em janeiro abrangeram 183.938 beneficiários, de acordo com a síntese estatística mensal do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho. O cruzamento com os desempregados inscritos (322.086) nos centros de emprego no final do mesmo mês revela, contudo, que mais de 138 mil pessoas sem ocupação laboral, o correspondente a 43% dos registos divulgados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), não tiveram acesso a qualquer apoio por parte do Estado.









Ver comentários