O número de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social diminuiu no decorrer do ano passado, mas são ainda mais de dois milhões os portugueses a viver nessas condições, revelou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística, tendo por base os rendimentos de 2021.



No inquérito às Condições de Vida e Rendimentos do INE realizado no ano passado, é evidenciado que a taxa de pobreza ou exclusão social baixou para 19,4%, menos três pontos percentuais do que no ano anterior.









