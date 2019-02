Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de 219 mil pessoas receberam RSI com valor mais alto dos últimos três meses

Rendimento Social de Inserção confirma a tendência de crescimento em relação ao mês de dezembro.

Mais de 219 mil pessoas receberam o Rendimento Social de Inserção (RSI) em janeiro, o valor mais elevado dos últimos três meses, confirmando a tendência de crescimento em relação ao mês de dezembro, mas também do último ano.



De acordo com os dados mais recentes do Instituto de Segurança Social (ISS), no final do mês de janeiro havia 219.194 pessoas a receber esta prestação social, mais 195 do que em dezembro do ano passado, e mais 776 do que em janeiro de 2018.



Este é o valor mais elevado dos últimos três meses, depois de em outubro haver registo de 218.683 beneficiários, número que aumentou para 218.498 em novembro e chegou aos 218.999 em dezembro.



Entre as famílias, no entanto, a evolução foi diferente, já que o mês de janeiro terminou com 100.553 agregados, o que significou menos 362 do que em dezembro, ainda que mais 218 do que em janeiro de 2018.



De acordo com os dados do ISS, a maior parte dos beneficiários residem no Porto (62.735), Lisboa (40.288) e Setúbal (20.633), à semelhança das famílias, que também estão sobretudo concentradas no Porto (30.216), Lisboa (18.339) e Setúbal (9.137).



Em janeiro, o valor médio por beneficiário foi de 117,64 euros, enquanto nas famílias chegou aos 263,25 euros.