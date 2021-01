Mais de 22 mil empresas aderiram ao layoff simplificado em janeiro

Mais de 22 mil empresas obrigadas a encerrar ou suspender a atividade devido ao novo confinamento aderiram ao layoff simplificado, anunciou esta terça-feira o Instituto da Segurança Social (ISS), garantindo que os apoios serão pagos na quinta-feira.

De acordo com uma nota do ISS publicada na página da Segurança Social, foi processado "o pagamento a 22,7 mil empresas que apresentaram o pedido de 'lay-off' já em janeiro, com um total de 86,3 mil trabalhadores".

"Estas empresas receberão já no próximo dia 28 um pagamento no montante total de 20,3 milhões de euros, garantindo num espaço curto de tempo uma injeção de liquidez nesta fase de paragem de atividade", acrescenta o instituto.