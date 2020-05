Mais de 80 mil empregos em risco na restauração

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Mais de 80 mil postos de trabalho estão em risco no setor da restauração devido à crise causada pela pandemia do novo coronavírus. A situação é tão grave que, segundo um inquérito da AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, cerca de 81% das empresas tiveram "faturação zero" em abril e cerca de 32% dos estabelecimentos não pagaram salários em abril....