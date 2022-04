Mais de 830 mil declarações de IRS entregues nos primeiros dias da campanha

Mais de 830 mil declarações de IRS foram submetidas no Portal das Finanças nos primeiros dias do prazo de três meses de que os contribuintes dispõem para declarar os rendimentos relativos a 2021.

De acordo com os dados disponibilizados no Portal das Finanças, até ao início deste quarto dia desta campanha do IRS, tinham sido submetidas 836.431 declarações, das quais 708.478 correspondem a contribuintes que no ano passado obtiveram apenas rendimentos das categorias A e/ou H (trabalho dependente e/ou pensões).

As restantes 127.953 declarações já submetidas são de contribuintes que auferiram rendimentos de outras tipologias, nomeadamente de trabalho independente, prediais ou de capitais, entre outros.