Mais de três mil pessoas deslocaram-se para zonas do Interior, no âmbito do programa Emprego Interior Mais, tendo sido atribuídos apoios de cerca de seis milhões de euros. Cerca de 1700 candidaturas (3032 pessoas) foram aprovadas nos quatro anos do programa, uma medida com incentivos para a mobilidade de população para o Interior e que terminou em 31 de dezembro.Por regiões, foram aprovadas 673 candidaturas para o Centro do País, 496 para o Alentejo, 389 para o Norte, 119 para Lisboa e Vale do Tejo e 21 para o Algarve.