O número de abonos de família totalizou 1 096 097 em novembro, um aumento de 0,8% face ao período homólogo, chegando assim a mais 8567 crianças e jovens do que há um ano, segundo as estatísticas mensais da Segurança Social.



"O abono de família para crianças e jovens é a prestação com maior peso em relação às restantes prestações familiares (90,1% do total)", lê-se na síntese do Gabinete de Estratégia e Planeamento.

