Mais famílias ganham mais de 100 mil euros por ano e menos até aos 10 mil euros em 2021

O número de famílias que em 2021 declararam rendimentos acima dos 100 mil euros anuais totalizou 59.470 aumentando 14% face a 2020, enquanto as que ganham menos de 10 mil recuou 10,7%, segundo dados estatísticos do IRS agora divulgados.

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) recebeu no ano passado um total de 5.575.084 declarações de IRS (relativas aos rendimentos de 2021), o que traduz uma subida de 1,75% face ao número registado no ano anterior.

Deste total, há 55.025 que correspondem a agregados cujo rendimento anual se situa entre os 100 mil e os 250 mil euros e 4.445 que declararam receber mais de 250 mil euros, num total de 59.470.