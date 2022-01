O aumento para três anos nos bens móveis, pela adaptação de uma diretiva europeia que entrou em vigor no dia 1 de janeiro, pode ter um impacto médio de 500 euros nos automóveis usados. O cálculo dos agentes do setor foi confirmado ao CM por Nuno Castel-Branco, diretor-geral do Standvirtual.“O impacto será mais sensível quanto mais antigo for o carro”, afirma aquele responsável, sublinhando que “500 euros num automóvel de 20 mil euros não tem o mesmo impacto que num de três ou quatro mil”.