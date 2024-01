A fortuna conjunta das 10 famílias mais ricas cresceu em 2023 cerca de 2,2 mil milhões, para quase 16,9 mil milhões de euros, em larga medida graças às valorizações das empresas cotadas em bolsa de que são acionistas, de acordo com as contas feitas pelo jornal económico ‘Negócios’.





Com 1,16 mil milhões arrecadados pela família Soares dos Santos, maior acionista da Jerónimo Martins, cujas ações somaram 13,5% em 2023, a riqueza desta família subiu para 8,1 mil milhões, mantendo-se no topo das maiores da bolsa.

De acordo com o 'Negócios', seguem-se os Amorim, que beneficiaram da valorização e dos dividendos relativos às posições tanto da Galp Energia como da Corticeira Amorim. Ganharam 237 milhões de euros em 2023, ficando com uma fortuna avaliada em 2,73 mil milhões de euros.

O terceiro lugar do pódio das famílias multimilionárias foi ocupado pelas herdeiras Queiroz Pereira (Filipa, Mafalda e Lua), com uma riqueza de 2,66 mil milhões nas participações que detêm na Semapa e na Navigator – duas das cotadas do PSI que mais valorizaram no decorrer do ano passado.