Manuel Pinho terá comprado o apartamento de luxo, em Nova Iorque, com o dinheiro que terá recebido do Grupo Espírito Santo (GES) quando foi ministro da Economia, entre março de 2005 e junho de 2009.Localizado no Edifício Platinum, junto à Broadway, em Manhattan, o imóvel foi adquirido, em junho de 2010, por 1,24 milhões de dólares (1,056 milhões de euros ao câmbio atual).