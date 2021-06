As marcas de luxo foram as únicas a registar um aumento de vendas em Portugal em 2020, um ano em que o mercado automóvel caiu 35% devido à pandemia. Aliás, foi mesmo o melhor ano da última década para a Porsche e para a Ferrari , como mostram as estatísticas da Associação Automóvel de Portugal (ACAP). Este ano a tendência mantém-se, com as vendas a superarem até maio os valores do ano passado.