Marcelo quer regras plurianuais que permitam às misericórdias ter certezas sobre financiamento

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apelou este sábado a que se explorassem pistas para a criação de regras plurianuais que permitam às misericórdias ter algumas certezas quanto ao seu financiamento. Perante um auditório cheio na Santa Casa da Misericórdia em São João da Madeira, o chefe de Estado destacou que o apoio social às populações é “um equilíbrio difícil que “tem a ver com a transferência de poderes do Estado para as autarquias”, bem como com o relacionamento entre “autarquias, municípios e freguesias”.





Ver comentários