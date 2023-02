Marcelo Rebelo de Sousa destaca "oportunidade muito importante" do PRR para o país e espera sucesso

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou esta quarta-feira que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) constitui uma "oportunidade muito importante" para o país e disse esperar que tenha êxito.

"Estamos todos juntos, todos os órgãos de soberania, todos os portugueses, em torno do Plano de Recuperação e Resiliência e em torno daquilo que ele significa como oportunidade muito importante para o nosso país neste ano e nos próximos anos", disse Marcelo Rebelo de Sousa, na abertura de uma sessão com o Governo para fazer um ponto de situação do PRR, no antigo Picadeiro Real, junto ao Palácio de Belém, em Lisboa.

Numa curta declaração no início da apresentação, o chefe de Estado agradeceu ao primeiro-ministro esta segunda exposição sobre o PRR, agora que está "em plena execução".

Marcelo Rebelo de Sousa destacou que esta matéria "é de interesse nacional" e classificou a sessão como "um exemplo" de "solidariedade institucional" e de "solidariedade estratégica".

"A solidariedade institucional implica o haver uma cooperação em função de determinados objetivos, que são objetivos nacionais, em termos institucionais, estratégica porque aqui se vai mais longe. A ideia é que a estratégia corporizada no PRR e tudo o que o envolve tenha um sucesso nacional", defendeu Marcelo Rebelo de Sousa.

Após a intervenção do primeiro-ministro, haverá uma apresentação a cargo da ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e depois a sessão passa a decorrer à porta fechada, sem a presença de jornalistas.

"A Presidência da República ouve atentamente e depois, sendo caso disso, colocará as questões, que serão respondidas pela mesa", indicou o Presidente.