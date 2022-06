Marcelo promulgou o Orçamento do Estado para 2022 no mesmo dia em que o recebeu, o que mereceu o aplauso de António Costa. O documento, com mais de 600 páginas (entre mapas e artigos), segue para publicação em Diário da República.Marcelo faz vários reparos às contas de 2022 e, sobretudo, manda muitos recados para o Orçamento de 2023.