Marcelo sobre previsões da OCDE: "Nesta altura ninguém pode assegurar qual será a evolução da economia"

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou esta quinta-feira que "é muito difícil perceber o que vai acontecer na economia internacional."



Relativamente ao abrandamento do crescimento económico previsto pela OCDE, o Presidente afirma: "Depende de haver brexist com ou sem acordo, depende de haver ou não agravamento na guerra comerical entre EUA e China, depende da desaceleração da economia mundial, depende do arranque da nova Comissão Europeia. Há tanta coisa que pode condicionar as economias europeias e a nossa economia, que nesta altura ninguém pode assegurar que a evolução vai ser uma ou outra", termina.

Ver comentários