Governo prevê défice de 6,3% no orçamento suplementar

O ministro de Estado e das Finanças cessante, Mário Centeno, irá apresentar esta terça-feira, juntamente com a sua equipa, da qual faz parte o seu sucessor, João Leão, o orçamento suplementar para 2020.

A conferência de imprensa decorre na sede do ministério, no Terreiro do Paço, em Lisboa.





Em direto: Apresentação do Orçamento Suplementar https://t.co/V1C2zeFzNj — República Portuguesa (@govpt) June 9, 2020





Desemprego cresce

Mário Centeno assegurou que o mercado de trabalho já começou a dar "bons sinais".

"O desemprego cresceu", reconheceu, "mas desde abril" o número de desempregados tem vindo a reduzir, com os números de desempregados a serem já inferiores aos do mês de março. "Este vai ser um ano difícil", afirmou.



Défice para 2020 deve chegar aos 6,3%

A economia deve contrair-se em 6,9%, com a receita do Estado a ser reduzida em "cerca de 5% (menos 4400 milhões de euros)", o que se deve em grande parte a uma quebra nos impostos, disse João Leão.

O Orçamento Suplementar prevê ainda "mais 4200 milhões de euros de despesa", o que coloca o défice para 2020 em 6,3%.



Reforço adicional de 500 milhões de euros para o SNS

O Governo anunciou um reforço adicional de 500 milhões de euros para o Serviço Nacional de Saúde.



Recuperação para 2021

O Governo prevê que o PIB cresça 4,3% em 2021.



TAP

O secretário de Estado do Tesouro disse que o "pedido de auxílio de Estado" foi feito à Comissão Europeia e a resposta deverá chegar esta semana. O montante máximo a investir na TAP "são 1200 milhões de euros", assegurou.



Crise

"Portugal está bem preparado para responder a esta crise", assegurou Centeno.





O Presidente da República aceitou hoje a exoneração de Mário Centeno como ministro de Estado e das Finanças, proposta pelo primeiro-ministro, e a sua substituição por João Leão, até agora secretário de Estado do Orçamento.

A equipa liderada por Mário Centeno é composta por Ricardo Mourinho Félix (secretário de Estado Adjunto e das Finanças), João Leão (secretário de Estado do Orçamento, agora promovido a ministro de Estado e das Finanças), Álvaro Novo (secretário de Estado do Tesouro) e António Mendonça Mendes (secretário de Estado dos Assuntos Fiscais).

Hoje a RTP avançou que Ricardo Mourinho Félix, secretário de Estado Adjunto e das Finanças, irá sair do Governo, após informação dada pelo próprio à estação pública. A Lusa contactou o Ministério das Finanças mas ainda não obteve confirmação.

O primeiro-ministro, António Costa, confirmou que todos os secretários de Estado das Finanças cessam funções na próxima segunda-feira, e que a nova equipa, liderada por João Leão, será apresentada "oportunamente".

"Como se sabe, com a saída dos ministros, saem automaticamente todos os secretários de Estado que dependem dos ministros. Portanto, com a saída do professor Mário Centeno, todos os secretários de Estado que prestam serviço no Ministério das Finanças cessam as suas funções na próxima segunda-feira", afirmou António Costa.

O primeiro-ministro, António Costa, garantiu hoje que a mudança de ministro de Estado e das Finanças é "uma tranquila passagem de testemunho", considerando que "este é o 'timing' certo" para esta alteração.

No 'briefing' final do Conselho de Ministros de hoje, estiveram lado a lado o primeiro-ministro, António Costa, o ministro das Finanças cessante, Mário Centeno, e o futuro titular da pasta, João Leão.

"A decisão mais relevante do Conselho de Ministros foi a aprovação da proposta de lei de Orçamento suplementar para 2020, que dá execução financeira a partes do Programa de Estabilização Económica e Social", disse o primeiro-ministro aos jornalistas após a reunião.