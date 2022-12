Mário Centeno aprova fusão entre BCP e Novo Banco

O governador do Banco de Portugal aprova uma eventual fusão entre o Millennium BCP e o Novo Banco. Numa entrevista ao ‘Negócios’, Mário Centeno, quando confrontado com uma eventual fusão entre as duas instituições financeiras, afirma que “as sinergias desse emparelhamento seriam benéficas”.

A questão é válida para os dois bancos ou para “qualquer outro emparelhamento”, sublinha o governador, o qual continua a defender que, num cenário de digitalização e com mais desafios à banca tradicional, uma fusão que saia do mercado é o que mais deseja.

Em relação à economia nacional, Mário Centeno mostra-se convicto de que é ainda possível “evitar a recessão”, e considera que o atual ministro das Finanças, Fernando Medina, tem a obrigação “quase inegociável” de fazer um brilharete orçamental. Aquilo que mais preocupa Centeno é a circunstância do investimento estar a crescer abaixo de 1%. Recorde-se que 2023 será o ano em que a ‘bazuca’ europeia deverá entrar em velocidade de cruzeiro com as previsões do Banco de Portugal a apontar para uma subida de 2,9% no investimento.