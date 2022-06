Mário Centeno diz que risco de crise financeira "não pode ser retirado da mesa"

O governador do Banco de Portugal disse esta segunda-feira que o risco de a atual crise económica se transformar numa crise financeira não pode ser descartado e sublinhou que o papel do BCE é garantir medidas para a acautelar.

"Do ponto de vista de um banco central, temos de garantir que esta crise económica que se desenha no horizonte - que é uma ameaça - não se transforme numa crise financeira. [...] Esses riscos não podem ser retirados da mesa, porque nós temos sempre de ter medidas para os acautelar", afirmou Mário Centeno, que participou na conferência CNN Portugal Summit, na Culturgest, em Lisboa.

Numa conversa com o diretor executivo da CNN Portugal, Pedro Santos Guerreiro, sobre a inflação e a política monetária, o antigo ministro das Finanças vincou que, do ponto de vista da política monetária, existe a disponibilidade a nível europeu de criar novos instrumentos que introduzam disciplina no mercado, "quando os diferenciais da dívida estarão para além dos fundamentos económicos".