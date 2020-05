Mário Centeno manteve carga fiscal em 34,8%

O Estado arrecadou cerca de 8,4 milhões de euros por hora o ano passado, entre impostos e contribuições, de acordo com dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). A carga fiscal manteve-se em 34,8% do Produto Interno Bruto (PIB), à semelhança do ano anterior, em que atingiu um valor recorde.As receitas atingiram assim o ano passado 74 mil milhões de euros, mais 2,8 mil milhões de euros face a 2018, "muito próximo da variação do PIB (3,9%), segundo o INE. Um crescimento que se ficou a dever, sobretudo, às contribuições sociais e ao IVA, que aumentaram, respetivamente, 1,4 mil milhões de euros (para 20,6 mil milhões) e 963 milhões de euros.O IRS é o principal imposto direto tendo representado 65,1% do total. Em 2019, a receita registou um acréscimo de 268 milhões de euros, em parte "explicado pelo comportamento das remunerações recebidas pelos empregados, que se fixou em 4,5% em 2019", segundo o INE.Já a receita do IRC, registou uma queda de 187 milhões de euros, face ao ano anterior.Nos impostos indiretos, para além do crescimento de 5,4% do IVA, regista-se também uma subida nas receitas do imposto de selo (7,6%) e do IMT que ultrapassou, pela primeira vez, a fasquia dos mil milhões de euros. O ISP cresceu 2,6%, para 3,6 mil milhões de euros, e o IMI um pouco mais de 1% para 1653 milhões de euros.Em contrapartida, a receita do imposto sobre tabaco registou uma queda de 6% para 1483 milhões de euros, bem como a do imposto sobre veículos, que arrecadou menos 41,5 milhões de euros, descendo para 743,3 milhões de euros.Comparando com os outros países da União Europeia, Portugal continuou a apresentar uma carga fiscal inferior à média, que se cifrou em 39,4%. Em 2019, entre os 28 Estados Membros, Portugal foi o 10º com menor carga fiscal.1995 foi o ano em que se registou o valor mais baixo da carga fiscal, que inclui as contribuições para a Segurança Social, para além dos impostos, no período considerado pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE).A dinâmica do mercado imobiliário explica a subida de receita obtida com o IMT, que ultrapassou mil milhões de euros em 2019. Segundo dados recolhidos pelo INE, durante o ano passado registou-se um aumento de 6,3% no valor dos alojamentos familiares transacionados.