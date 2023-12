Mário Centeno pede previsibilidade na condução das finanças públicas

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, apelou esta sexta-feira à previsibilidade na condução das finanças públicas, defendendo prudência em assumir responsabilidades que têm impactos permanentes na despesa.

"Guardemos algum respeito face a aumentos da receita que podem não ter uma característica permanente muito forte. Não devemos neste contexto assumir responsabilidades que, sendo elas permanentes, possam vir a causar desvios nos momentos seguintes", afirmou, na conferência de apresentação do Boletim Económico de dezembro, no Museu do Dinheiro, em Lisboa.

Mário Centeno voltou a defender prudência nas decisões orçamentais, para assegurar a trajetória de redução da dívida pública.

"A redução da dívida é uma prioridade e que felizmente vemos como possível de continuar nos próximos anos", disse.

No relatório apresentado esta sexta-feira, o Banco de Portugal (BdP) prevê um excedente orçamental de 1,1% este ano e de 0,1% em 2024 e um rácio da dívida pública face ao Produto Interno Bruto (PIB) de 101,4% este ano e de 96,8% em 2024.