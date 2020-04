Medidas de combate ao coronavírus a nível mundial chegam aos 7,3 biliões de euros

O diretor de Assuntos Fiscais do Fundo Monetário Internacional, Vítor Gaspar, salientou esta quarta-feira em conferência de imprensa que as medidas de combate à covid-19 a nível mundial chegam aos 7,3 biliões de euros.

"De acordo com o 'Fiscal Monitor' [do FMI], ações de política discricionária com impacto direto no orçamento chegam aos 3,3 biliões de dólares [cerca de 3 biliões de euros, a nível mundial], e injeções de liquidez chegam aos 1,8 biliões de dólares [cerca de 1,7 biliões de euros], e garantias representam 2,7 biliões de dólares [cerca de 2,5 biliões de euros]", destacou Vítor Gaspar em conferência de imprensa.

O antigo ministro das Finanças português salientou que os 7,3 biliões de euros em apoio correspondem a 9,5% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial.