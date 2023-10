Medina alerta para impacto para Portugal do alargamento a leste da UE

O ministro das Finanças, Fernando Medina, considerou esta quarta-feira que o alargamento da União Europeia a leste é um desafio para Portugal, sobretudo por potenciais alterações nas verbas dos fundos de coesão.

Fernando Medina falava esta quarta-feira no congresso anual da Ordem dos Economistas, intitulado "Portugal e os desafios do presente: o papel dos economistas e gestores", na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

"Temos que começar a preparar o que será o futuro do país num contexto pós-alargamento da União Europeia (UE)", afirmou o governante, defendendo a importância da criação do fundo para o investimento estruturante pós-2026, anunciado durante a apresentação do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024).



Para Medina, este "constitui um dos principais desafios sobre o qual o país não tem refletido de forma suficiente e aprofundada" perante um "processo de alargamento que, a concretizar-se mais curto do que aquilo que foram outros processos de alargamento, irá mudar de forma muito significativa o mapa da União Europeia".





"Desde as questões geopolíticas, em que um alargamento a leste reforçará naturalmente a inclinação a leste da União Europeia, mas sobretudo também do ponto de vista de todos os instrumentos de governação e financeiros ao nível da União", disse.O ministro das Finanças considerou que se pode contar que "os frugais continuarão a ser frugais e que as resistências a alterar o quadro geral das regras de financiamento serão, obviamente, uma grande dificuldade"."O impacto direto estimado do alargamento fará com que imediatamente Portugal altere a sua posição dentro do leque dos países, nomeadamente aqueles que beneficiam significativamente de fundos da política de coesão", alertou.Fernando Medina salientou que "só de forma aritmética, Portugal passará rapidamente para o topo dos países mais ricos numa União alargada".Segundo o governante, o processo de alargamento estará associado a uma integração da população "muitíssimo" significativa, ao mesmo tempo, na generalidade, "com rendimentos bastante abaixo da média da União".