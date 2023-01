O Conselho de Ministros das Finanças da União Europeia assumiu esta terça-feira, em Bruxelas, que os Estados-membros devem “apoiar uma evolução salarial que atenue a perda de poder de compra dos trabalhadores”, no contexto da elevada inflação na zona euro.



Um alerta que por cá não terá eco, com Marcelo Rebelo de Sousa a dizer que, em alguns domínios, o setor privado em Portugal aumentou como não se via “há muito”, e o ministro das Finanças a não ver necessidade de um novo aumento dos salários este ano.









