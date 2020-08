Meio milhar de taxistas já pediu suspensão da licença

O setor dos táxis é um dos que mais sofre com a pandemia, mesmo em altura de desconfinamento. Ainda com pouca procura, muitos motoristas não conseguem trabalhar e já cerca de 500 pediram a suspensão das licenças às câmaras municipais, num total de 13 500 licenças existentes em Portugal continental, de acordo com dados fornecidos ao CM pela Federação Portuguesa do Táxi.