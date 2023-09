Quando o que está em causa é o Orçamento do Estado (OE) para o próximo ano, há duas grandes prioridades para os portugueses: avançar com medidas que melhorem o sistema de Saúde e reduzir os impostos. Mais de 80% dos inquiridos numa sondagem da Intercampus para o CM, CMTV e ‘Negócios’ defendem que os dois aspetos referidos devem ser privilegiados no diploma a apresentar pelo Governo no próximo dia 10 de outubro.









